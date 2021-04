Har et forlag ansvar for at viderebringe udokumenterede oplysninger, eller trumfer roman-skiltet alt?

Leonora Christina Skov anklager i sin nye roman en unavngiven, men genkendelig forlægger for at udsætte hende for »uønsket intimitet«. Forlaget afviser, at det er et problem at udgive en bog med udokumenterede #MeToo-anklager.