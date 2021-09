Vi lever i en verden uden fremtid. Og det er ABBA et bevis på

Bogen var dengang endnu ikke udkommet, men Krastev havde allerede fået nys om en fantastisk detalje, som i hans øjne talte direkte ind i vores samtid: I Gospodinovs roman går en væsentlig del af handlingen ud på, at de europæiske ledere ikke kan enes om fremtiden. Så i stedet for at finde ud af, hvor de gerne vil hen, beslutter de sig for at udskrive en folkeafstemning, hvor landene selv må afgøre, hvilket årti de vil tilbage til.

