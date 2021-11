Forandringer i bogbranchen: Det eksploderede for fem år siden, og »det er kun blevet værre«

Det vælter frem med biografier. For de tider er forbi, hvor betydende personer først fik en biografi ved gravens rand eller i det hinsides. Nu kan man blive genstand for en, to, tre eller fem biografier, før håret så meget som gråner, og der er salg i de skarptskårne bøger, der lader læserne komme med om bag den kendtes facade, som den tager sig ud nu og her.