Stjerneforfatter er ikke i tvivl om, hvad der driver Putin: »Det er derfor, at han nu er optaget af, hvad der skal stå på hans gravsten«

Sofi Oksanens seneste roman, ’Hundeparken’, virker næsten profetisk i lyset af den anspændte situation i Ukraine. Den finsk-estiske forfatter mener, at Vladimir Putin er ved at bygge det monument, som skal stå for eftertiden. »Han ønsker at indtage den mest glorificerede plads i russisk historie«, siger hun.