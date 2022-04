​Da jeg voksede op på Lolland, blev jeg som provinsqueer barn i de store klasser forfulgt af et øgenavn

»Man må være oprigtigt interesseret, oprigtigt åben for at forstå den anden og den andethed, man møder – på gaden og i bogen«, siger Torsten Bøgh Thomsen i dette essay om at læse litteratur og mennesker. Teksten, der et af bidragene til stor antologi om identitetspolitik, bringes her i en forkortet udgave.