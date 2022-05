Forfatter: »Jeg skaber selvfølgelig mænd, der er lækre. Det er ikke mænd med en farkrop«

For bare ti år siden var det usædvanligt at finde romance skrevet af en dansk forfatter. I dag kaster flere og flere sig over genren. En af dem er altså Ulrika Bjerregaard, der debuterede med sin første bog i genren i 2018 og siden har udgivet blandt andet kontorromance, juleromance, historisk romance, homoromance og sommerferieromance.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her