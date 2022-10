Hun troede så meget på sit talent, at hun forlod Danmark og opsøgte de bedste lærere. Det lønnede sig

Kunsthistorikere har siden 70’erne skrevet bøger om den danske maler Franciska Clausen. Men skæbnefortællingen om den unge kvinde, der troede så stærkt på sit talent, at hun forlod Danmark alene for at opsøge de bedste lærere og fik succes som en del af avantgarden i Europa i 1920’erne, manglede, syntes forfatteren Agnete Braad. Nu har hun skrevet en roman om hende.