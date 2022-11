»For nogle år siden var der ikke nogen, der ville røre ved det«: En særlig type litteratur boomer

Kroppen har sneget sig ind i økopoesien, der ikke længere kun handler om naturen. Det har fået flere eksperter og anmeldere til at finde et 50 år gammelt begreb frem. For køn viser sig faktisk at have en hel del at gøre med klimakrisen.