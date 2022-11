Det er verdens største bogklub, og hvis du ikke er medlem, forstår du ingenting

Siden omkring år 2010 har børn og unge oprettet digitale og globale bogklubber på internettet. Først kom BookTube, hvor bogbloggere uploadede videoer på YouTubes platform. Så begyndte et hashtag, der samlede bogstof på Instagram, at trende i midten af 10’erne. Det var #bookstagram, som nu er oppe på 82,1 million opslag. Senest er BookTok kommet til, der er et hashtag, som tog fart på platformen TikTok i 2020 og nu har 83,5 milliarder visninger.