De snublede over en lille sten i Bredgade. Og frem voksede en fantastisk fortælling

Sådan beskriver min navnefader Marcus Rubin – der blandt meget andet også skrev i Politiken – min tipoldefars ankomst til Danmark i sin selvbiografi ’Nogle Erindringer’. Hans far, min tipoldefar, David, kom fra Gnesen, nu Gniezno i Polen, og var taget til Danmark for at undervise overrabbinerens børn i hebraisk og andre ting. Det blev begyndelsen på min slægts historie i Danmark, men selvsagt ikke på den jødiske historie herhjemme.