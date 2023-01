»Man kan ikke skrive og holde sit barn samtidig«

De kender ikke hinanden. Den ene skriver digte, den anden prosa, og de er født med 20 års mellemrum. Begge er fædre og aktuelle med bøger, hvori manderoller og faderskab spiller en stor rolle. Fra ærgrelse over ikke at kunne amme hos Duncan Wiese til store børns kritiske blik på deres far hos Jesper Wung-Sung. Vi har sat dem stævne for at tale om at være fædre på en anden måde end i den gamle kunstnermyte om den selvcentrerede store forfatter.