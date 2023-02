Niels Frank: »Midt i alt det, jeg har været igennem, har fodbolden været uvurderlig«

Fodbold er selvforglemmelse og fællesskab, og det har Niels Frank, som er indstillet til Politikens Litteraturpris 2022 for ’Fanden tage dig. Beretning om et kvindedrab’, i den grad brug for. Han er stadigt dybt påvirket af drabet på sin søster, Elin, som efterlod hele familien i chok og sorg. Fodbold giver plads til råb og grin og får tankerne til at flytte sig et helt andet sted hen.