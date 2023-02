Cecilie Lind: »Det værste er måske ensomheden, tvivlen, lønnen«

Cecilie Lind danser til Abba med børnene og har måttet forlade Facebook, selv om hun mener, at forfattere er nødt til at være på de sociale medier for at få jobs. Hun er indstillet til Politikens Litteraturpris for ’Pigedyr’.