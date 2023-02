Kend kandidaten Kristian Himmelstrup: Hans døtre bliver vanvittige, når han gætter musikken i næste filmscene

»Jeg prøver at komme ud i naturen et par gange om ugen og desuden få løbet og trænet. Ikke blot for at koble af, men også fordi jeg har opdaget, at jeg skriver bedre, når jeg er i fysisk form. Især om vinteren lykkes det ikke altid lige godt, og lad mig sige det sådan: Derhjemme får vi spist en hel del takeaway i hjørnesofaen foran fjernsynet. Der kobler jeg rigtigt af. Vi har stort set alle streamingtjenesterne og skiftes til at vælge en serie«.

Prøv 7 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her