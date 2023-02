Da Glenn Bech fik overbragt nyheden om, at han er årets modtager af Politikens Litteraturpris, sad han i en tv-vogn under optagelserne af et populært program, som han snart medvirker i. I sig selv et bevis på, hvor bredt kendt den 31-årige forfatter er blevet på kort tid.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her