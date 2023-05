Nu har hun udgivet den dagbog, hendes jaloux elsker bad hende om at tilintetgøre

I et år brugte hun en lille del af tiden på at elske lidenskabeligt – og resten af tiden på at vente på, at han ringede igen. Underkastelse, sagde feminister i USA. Nej, siger forfatter og nobelprismodtager og erklæret feminist Annie Ernaux: Den, der ikke har oplevet passionen, mangler noget. Mød hende i et interview om at skrive sig ind på livet selv.