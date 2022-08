De festede en del, giftede sig sent og rendte nøgne rundt om natten

Vi støder sjældent på pigernes egne stemmer i kilderne, skriver historiker Birgit Løgstrup, men nu har hun altså med udgivelsen ’Bundet af kønnet. Pigeliv på landet’ sat sig for at gå kilderne efter med tættekam for at udlede, hvad udledes kan om dét at være ’pige’ på landet i stavnsbåndets, landboreformernes og oplysningens tid. Løgstrup har blandt andet skrevet ’Bondens frisættelse’, så vilkårene på landet blandt mennesker og dyr er hun dus med. Og det bliver vi også – helt ned i detaljen, som alt efter temperament kan være vildt interessant eller føles underlig irrelevant.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30? Få digital adgang for 49 kr./md i 6 måneder

Inkl. adgang til Saxo Premium Studie

Allerede abonnent? Log ind her