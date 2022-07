6 hjerter: Intet mindre end skelsættende

For ikke så længe siden kunne man dog læse om en trend blandt Kinas unge. De er ved at være trætte af at knokle i døgndrift. En gruppe outsidere og selvproklamerede døgenigte siger fra i forhold til 996 (arbejdsdage på 9-21 6 dage om ugen). I stedet dyrker de den set med officielle kinesiske briller ret provokerende aktivitet at trække stikket og flade ud.