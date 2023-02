Kendt designer er ordblind: »Jeg har nok sammenlagt gået i skole i 3 år, og da jeg var 12 år, opgav mine forældre og lod mig gå ud af skolen«

Portræt af en kande og en designer: Nicholai Wiig-Hansen er kendt i mange danske hjem – uden at folk kender ham. Han står blandt andet bag flere af Ikeas populære produkter, og senest er hans keramikserie Strøm udråbt til at være en nyklassiker. Men hvem er Nicholai Wiig-Hansen, søn af den kendte kunstner Svend Wiig Hansen? Og hvorfor tror folk, at hans Strøm-keramik er tro kopier af vaser, skåle og kander i Vilhelm Lundstrøms malerier?