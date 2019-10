Dagbog fra helvede: Blodig opkast med grønne larver og mord med Goya-motiver

Blodopkast med grønne larver

Ofrene for en japansk dæmon brækker en hel del blod op. Mørkt blod med grønne pletter, der ser levende ud og som i nærbillede viser sig at være kriblende larver, som filmen igennem har været et varsel på, at ’Den’ kommer.

Det er med den udtalte ambition om at udføre eksorcismen der skal overgå alle eksorcismer, at en åndemager slipper uhyret løs i en lille lejlighed, hvor et ungt par har knækket nakken under drømmen om at være de perfekte forældre.

I en noget rodet film fortalt fra tre perspektiver går Tetsuya Nakashima (’Confessions’) all in på at tilte vores forventninger til gyserfilmens visuelle sprog. Det lykkes ikke, men blodbræk med larver er ikke sådan lige at glemme.

Goya-morderens syge signatur

I den spanske film ’El asesino de los caprichos’ begynder den sure, alkoholiserede enspænder og kriminalbetjent Carmen (Maribel Verdú) at se et mønster i en række mord, der viser sig at have forbindelse til kunstverdenen i Madrid. Ofrene er arrangeret i grotesk positurer og klædt ud i kostumer fra en anden tid og en anden verden.

Da hun genkender de surrealistiske opstillinger fra en række tryk, som den spanske mester Francisco Goya lavede i 1797-98, begynder man som publikum at se frem til næste mord. For Goya gik gakkelade i mørke motiver, og der er masser at vælge mellem blandt de 80 værker i serien kaldet ’Los caprichos’.

Det kunne man have fået meget mere ud af end Gerardo Herrero (producer på ’Øjnenes hemmeligheder’) gør det her, men kompositionen med en mand med draperet natkjole og en lang spids hat skal ikke skrives i mit testamente som min lit de parade.