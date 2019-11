Kim Skotte jubler over ny version af »verdens bedste film«

Helikopternes rotorblade rører rundt i det tunge, luftfugtige ælte, som om en mareridtsagtig, sej luftmodstand er på spil. Hastigheden er drømmeagtigt langsom og lyden derfor apatisk slaskende i luften. Rotorbladene blænder over i loftets ventilatorvinger i Kaptajn Willards hotelværelse, så man på sine egne sanser mærker mareridtet fra junglen sive ind i det klaustrofobiske, upersonlige hotelværelse.

»This is the end«, synger Jim Morrison fra The Doors, mens Martin Sheen tyller sprut, sveder som i et tyrkisk bad og udfører en rituel kamp med en usynlig fjende, som ender med at være ham selv, da han i karatepositur med et præcist nævestød smadrer spejlet og skærer sin hånd i smadder.