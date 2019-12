10 danske filminstruktører ser tilbage på 10'erne: Brad Pitt-film er den bedste fra dette årti

»Det, der er så vildt med den film, er, at den på en måde handler om alting. Den har en ambition om at røre ved altet, ved eksistensen, ved en substans, hvormed vi som mennesker anerkender og forstår og sanser os selv som mennesker, og hvad det vil sige at brydes med den bevidsthed, der gør, at vi hele tiden forsøger at forstå os selv og søge efter mening«, siger han.

