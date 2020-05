For 10 år siden rystede 'Armadillo' den danske offentlighed: Var det en rekrutteringsfilm eller en øjenåbner?

For 10 år siden satte dokumentarfilmen ’Armadillo’ ild til debatten om Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan med scener af brutale kamphandlinger. Kritikere håbede, at den ville få danskerne til at vågne op og vende krigen ryggen. Men gik det sådan? Noget tyder på, at filmen ikke bare antændte debatten, men også lokkede flere unge mænd i krig og styrkede den politiske støtte til krigsveteraner.