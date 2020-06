Thomas Vinterberg 14 måneder efter datterens død: »Hun var så livløs ... og smuk«

Fire dage inde i optagelserne til sin kommende film ’Druk’ fik instruktøren Thomas Vinterberg et opkald med den værst tænkelige besked. Hans datter Ida på 19 var død i en trafikulykke i Belgien. Verden forsvandt under ham. Alligevel fik han filmen lavet færdig. Men før den skal præsenteres, er der en anden historie, han ikke synes, at han kan komme uden om at fortælle. Sin egen. Om det frie fald og det møjsommelige slid for igen at finde fodfæste.