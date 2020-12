'Portræt af en kvinde i flammer' vil række langt ud over 2020

Tidlig julegave til Beatles-fans: Hidtil ukendte filmoptagelser dukket op

Man skulle tro, at det var løgn. Men nu er der igen dukket timevis af hidtil ukendte filmoptagelser med The Beatles op af gemmerne. Denne gang af muntre beatler under indspilning af ’Let it Be’-albummet et år før bandets opløsning.