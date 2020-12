Tom Cruise raser over brud på retningslinjer på filmset: »Det vil jeg aldrig nogensinde se igen! Aldrig!«

»Overhold retningslinjerne, eller I er fyret på stedet!«.

Sådan råbte en yderst irriteret Tom Cruise til medlemmer på filmsettet under optagelser til ’Mission Impossible 7.’

Skuespilleren endte i et større raserianfald, der gik ud over en række ansatte på filmproduktionen. Tom Cruise rasede over, at to medlemmer stod for tæt i forhold til de coronaretningslinjer, der skulle overholdes på filmsettet, skriver The New York Times.

Og noget af møgfaldet blev optaget.

»Vi skaber tusindvis af jobs. Det vil jeg aldrig nogensinde se igen! Aldrig! Og hvis du gør det, er du fyret!«, kan man i et lydklip høre en ophidset Tom Cruise råbe ad medlemmerne på filmsettet.

De lækkede lydfiler blev offentliggjort af The Sun, en britisk tabloidavis, men to kilder, der har arbejdet på filmholdet, har bekræftet hændelsen over for The New York Times.

Ifølge den ene kilde skulle Tom Cruise have reageret på, at to filmansatte stod sammen hen over en computerskærm og dermed brød retningslinjerne om, at man altid skal stå med to meters afstand.

Ikke tid til flere forsinkelser

I lydklippet giver den 57-årige skuespiller udtryk for, at han ikke vil finde sig i, at der bliver slækket på retningslinjerne, så filmen bliver yderligere forsinket. Han får desuden råbt, at han ikke vil finde sig i nogen undskyldninger i forhold til hændelsen med de to ansatte ved computerskærmen.

»Det kan I fortælle til de mennesker, der mister deres hjem, fordi vores branche er lukket ned. Dette vil ikke sætte mad på deres bord eller betale for deres uddannelse«, råber Tom Cruise, der ud over de to, adresserede 50 andre ansatte på filmsettet.

Filmen ’Mission Impossible 7’ er i forvejen blevet udskudt og forsinket på grund af pandemien. Paramount Pictures, der står bag ’Mission Impossible’-filmene, har ikke ønsket at kommentere hændelsen.

Optagelserne til den syvende film i ’Mission Impossible’-serien blev tidligere på året udskudt, efter optagelser i Italien måtte sættes på standby grundet et stort coronavirus-udbrud i landet. Og produktionen blev ligeledes sat på pause i oktober, fordi 12 medlemmer af filmsettet blev testet positive for coronavirus.