Sun Hee Engelstoft følte sig medskyldig i Amy Winehouses død, da hun så dokumentaren om hende: »Efter jeg havde set den sammen med en masse andre i biografen, følte jeg mig nærmest beskidt«

To af Sun Hee Engelstofts favoritdokumentarer berører de samme emner som hendes egen første lange dokumentarfilm ved at udfordre den gængse narrativ. Hun har revideret sit forhold til sit fag, efter at hun i anledning af CPH:DOX blev bedt om at lave to lister over sine yndlingsdokumentarer, hvoraf den ene indeholder en film »til skræk og advarsel«.