Mikala Kroghs egne film er inspireret af Robert Altmans multiplotfortællinger: »Hver for sig er historierne ikke så interessante, men det bliver de sammen«

Selv om Mikala Krogh er dokumentarist, trækker hun også på greb fra fiktionsfilm. Dokumentarfilm skal også have en æstetik og en stil. En af hendes inspirationskilder er Robert Altman, der ofte vævede et kludetæppe af mange historier. Det samme går igen i hendes egne film og de to lister over de vigtigste dokumentarer, som Politiken har bedt hende lave i anledning af CPH:DOX.