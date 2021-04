Danias familie var rystede, da de så filmen: »Der var lige et par dage, hvor vi ikke snakkede sammen, og de lige skulle synke det. Så kom jeg til kaffe«

Færøske Dania O. Tausen skriver og synger om at føle skam og være splittet mellem konservative kristne normer og et ungdomsliv med kæreste og venner, der fester. Hendes ønske er at favne det hele uden at fortie noget af det. Hendes og andre unge færingers søgen efter at nå dertil er i fokus i dokumentarfilmen ’Skål’, som er den første færøske film i hovedkonkurrence på CPH:DOX.