Han startede som ulækker flue og endte som sexsymbol

Men det er altså hans hustru, Emilie Livingston, han får sand mellem tæerne i selskab med. Hun er elitegymnast, tredobbelt canadisk mester og har repræsenteret sit land ved De Olympiske Lege i Sydney i 2000. Hun har været stand-in for popstjernen Rihanna i en krævende dansescene i Luc Bessons science fiction-epos over Linda og Valentin-tegneserien ’Valerian and the City of Thousand Planets’, og så har hun altså to sønner med Jeff Goldblum, Charlie og River på henholdsvis seks og fire år.

