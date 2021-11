Han har skabt Netflix’ mest sete serie. Men han venter stadig på sin bonus

Det var Dong-hyuk Hwangs egen livshistorie, der inspirerede ham til at skrive dramaserien ’Squid Game’ om sydkoreanere, der er så desperate, at de sætter livet på spil for at blive millionærer. Serien har indtjent Netflix næsten 6 milliarder kroner, men Dong-hyuk Hwang har ikke fået del i milliarderne.