Anmelderne er enige: Her er årets allerbedste internationale film

Der er flere film med stor international bevågenhed, som stadig ikke er nået til dansk distribution (og måske heller aldrig gør det) – eller som blot har fået en enkelt eller to visninger på filmfestivalerne CPH PIX eller Cafx. Det har gjort, at vi ikke har medtaget film som ’Red Rocket’, ’Days’, ’Bad Luck Banging Loony Porn’ og ’What We See When We Look at the Sky’ – i håb om at se dem i danske biografer eller på streaming i 2022.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her