Jeg kan ikke huske, om jeg så det et tilfældigt sted i et dameblad eller på Instagram krediteret Dalai Lama, men citatet lyder cirka sådan her: »Du bør meditere en halv time om dagen, medmindre du virkelig ikke har tid til det, så bør du meditere i en time«.

Da jeg begyndte at se den mexikanske ’They Made Us the Night’, tænkte jeg: Du bør se mindst én langsom, meditativ kunstnerisk dokumentarfilm om ugen, medmindre du virkelig ikke kan finde ro til det, så bør du se to.