Hun kæmper for at give sin søn så mange synsoplevelser som muligt, inden det er for sent

Christina Nahnsen lider af øjensygdommen stargardt og er næsten blind. For fire år siden fandt hun ud af, at hendes søn Silas havde arvet sygdommen, og dokumentarfilmen ’Mod de blindes verden’ skildrer hendes kamp for at forberede Silas på et liv uden syn. En kamp, der ikke bliver nemmere af, at Københavns Kommune kun yder meget begrænset støtte.