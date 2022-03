Dokumentarlegende: »Hvis du taler om revolution i et sprog, der er fuld af konventioner, hvor er revolutionen så?«

Gennem de sidste fire årtier har hun stået som en utrættelig fornyer af filmsproget i en mere etisk og selvbevidst retning. Den vietnamesiskfødte filmskaber og teoretiker Trinh T. Minh-ha har verdenspremiere på sin nye film ’What About China?’ på CPH:DOX. Her giver hun sit perspektiv på spørgsmål om dokumentarfilm, repræsentation og udfordringen i at nærme sig andre kulturer og mennesker på film.