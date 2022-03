Dobbelt prisvinder: »Filmen starter som en koncertfilm, der bliver til en drømmerejse, der bliver til en roadmovie, der bliver til noget, der ligner en dokumentarfilm«

Ben Russells film kan ikke pitches på 30 sekunder i en elevator. Heller ikke hans nyeste ’The Invisible Mountain’, som er et sandt trip for sanseapperatet. Ikke mindst den forskudte lyd kan skabe desorientering for seeren.