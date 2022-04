Er USA's kongefamilie ved at blive indhentet af den virkelighed, de selv har været med til at skabe?

I torsdags var der premiere på en ny realityserie med og om dem på Disney+. ’The Kardashians’ hedder den, og familien er klar til igen at trække et spor af filmfolk efter sig, når de på restauranter, i klædeskabe, på havestole og i privatfly udlægger virkeligheden. I 20 sæsoner gjorde de det i deres forrige serie ’Keeping Up With the Kardashians’, der var med til at gøre især familiens mange kvinder til internationale stjerner. Nogle må nøjes med de famøse 15 minutter; indtil videre har familien, med varierende succes, holdt kameraerne rettet mod sig i 15 år. Hvis jeg vidste præcis, hvordan de har gjort det, så skrev jeg ikke avis, så skrev den om mig. Men jeg tør godt åbne undersøgelsen og spørge: Kan Kim Kardashian og familien stadig følge med den mediehastighed, de selv har været med til at skabe?