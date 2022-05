Julia Roberts i absolut topform: Nu får heltemodig whistleblower endelig sin plads i historien

Den celebre republikanske tv-darling Martha Mitchell, der med sin charmerende bramfri sydstatsfacon og åbenmundede kritik af præsidenten sikrede sig tilnavnet ’the Mouth of South’, endte som en dundrende pr-hovedpine for Nixon-administrationen. Gennem årene gled hun ud af den amerikanske bevidsthed. Men nu er kvinden, der var gift med Richard Nixons justitsminister og nære personlige ven, John Mitchell, og som elskede at drikke whisky og natteringe til journalister, blevet hovedperson i en af året største tv-serie-satsninger.

Få festivaltillæg og avis leveret til din postkasse for 0 kr. Bliv klar til festivalsæsonen, som vi har ventet på i flere år, med det store festivaltillæg. Klæd mig på til festival Der er ingen binding, og abonnementet stopper automatisk.

Allerede abonnent? Log ind her