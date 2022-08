2 hjerter: Brad Pitts talent bliver kvalt i blodfattig kopi af 'Pulp Fiction'

Brad Pitt har udviklet sig til en mester i fysisk komik, og hans charme er altid svær at kvæle. Men det lykkes for David Leitch i ’Bullet Train’. En blodfattig kopi af ’Pulp Fiction’, der føles som to timers mikrodosering af salt i et åbent sår.