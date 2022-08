Er en af tidens vigtigste instruktører ved at gå i stå?

I ’Nope’ kigger gysermesteren Jordan Peele mod himlen for at finde nyt stof til sin afroamerikanske dekonstruktion af Hollywood. Men trods ufoer, sorte ranchejere og blodtørstige chimpanser ligner han en mand, der trænger til et nyt projekt.