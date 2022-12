Casper Christensen og Mikael Bertelsens nye tv-serie er skamløs

Rækken af samtaleprogrammer ’All Exclusive’ ønsker at tegne et portræt af en kompromisløst ærlig og overraskende sårbar version af manden, der har defineret dansk satire i årtier. Men efter en charmerende og tankevækkende time i selskab med Casper Christensen og hans ekskone, skuespilleren Iben Hjejle, er det portrættet af en mand, der ikke vil nøjes med at være den bedste til at få folk til at grine, der står tilbage.