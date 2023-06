Ny HBO-serie kaldes afskyvækkende og en katastrofe: »Jeg er stadig oppe at køre over det«

Under filmfestivalen i Cannes i sidste måned gik instruktøren Sam Levinson og hans stjerner Abel Tesfaye (alias The Weeknd) og Lily-Rose Depp ind i Lumière-biografen til premieren på de to første afsnit af deres serie ’The Idol’ til stående ovationer.

Lyset var ikke engang blevet dæmpet endnu, men pomp og pragt er et vigtigt brændstof for festivalen i Cannes, hvor klapsalver fås billigt. Da visningen var overstået, rejste publikum sig igen op i begejstring, mens filmkritikerne hastede ud for at skrive nogle af de meste sønderlemmende anmeldelser fra årets festival. Blandt de mærkater, kritikerne satte på serien, var »tilbageskuende«, »chauvinistisk«, »afskyvækkende« og »en ren katastrofe«.