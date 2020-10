5 hjerter: Udstilling om mor sætter gang i tankerne. For hun er meget mere kultur end natur

En af de disse begynder i 1700-tallet med filosoffen Jean-Jacques Rousseaus revolutionerende bud på den bedste børneopdragelse. Pludselig skal barnet ammes af sin mor og rent faktisk være et barn i udvikling, før det kan vokse sig voksent. Det er radikalt nye tanker, men betyder samtidig, at kvindens rolle defineres som værende hos barnet og i hjemmet. Og så er det kun drengebørn, der skal lære at tænke selv. Døtre har værsgo fortsat at lære at gøre, som der bliver sagt fra mandlig side.

