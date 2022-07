Som 24-årig havde han atelier i Kødbyen, levede af sin kunst og blev optaget på akademiet

37.000 følger med i Frederik Næblerøds liv på Instagram. Han er kunstner. Men også en festglad tv-stjerne, bil- og streetwearentusiast, der ikke er bange for at stikke snuden frem, selv om kunstverdenens dogmer dikterer den anden vej. For nogle er han for hurtig. For andre er han for kommerciel. En af dansk kunsts spåede kommende superstjener har travlt, og nu er han endelig nået ind på de danske museer. Hvad skal der nu ske, Frederik Næblerød?