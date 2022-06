Han havde et mildest talt aparte syn på sine kvindelige kunstnerkolleger. Hvorfor må vi ikke høre om det?

At kalde kvaliteten i Peter Hansens værker for svingende er en underdrivelse. Faktisk er det svært at forestille sig, at den samme kunstner kan udføre så væsensforskellige malerier inden for så kort en tidsperiode.

Det er, som om han har svært ved både at finde sig selv og derefter at fastholde det udtryk, han ind imellem når frem til. Jeg holder således meget af hans gengivelser af vinden gennem kornmarker og over himlen, af snevejrstunge skyer og til tider også den stærke italienske sol, men sideløbende skal man altså trækkes med mørke og sært stillestående skilderier.