Er det helt urimeligt at tænke, at de to ting har med hinanden at gøre?

To nyheder landede midt i sommerheden: Snart er vi otte milliarder på Jorden. Og så var der nye billeder fra det ydre rum. Har de to ting noget med hinanden at gøre, spørger Mathias Kryger i dette første essay i en serie om forholdet mellem kunstens billeder og alle os, de mange mennesker på Jorden.