Radio24syv er død ... Radio24syv længe leve: Er du også forvirret? Har kanalen alligevel en fremtid? Stå på her

Det var slut. Radio24syv ville ikke efterleve politikernes krav om at flytte ud af København og meddelte i sidste uge - til manges store frustration - at kanalen lukker. Men nu har Dansk Folkeparti højst uventet foreslået en alternativ overlevelsesplan. I næste uge begynder nye forhandlinger i Kulturministeriet. Vi gør status over et par hektiske dage.