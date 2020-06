Egentlig ville Boris Johnson slagte BBC. Så kom coronapandemien

For tre måneder siden stod britiske BBC i politisk pres til halsen. Storbritanniens regering havde indledt et ideologisk opgør med den nationale public service-institution, der også sloges med seernes høje alder og indimellem med sine egne interne skandaler. Men coronakrisen har betydet et kolossalt comeback for BBC, der i et århundrede har forsynet ikke bare briterne, men store dele af verden med nyheder. Spørgsmålet er, om en virus kan redde et globalt medieikon.