Radiovært: »Ledelsen på P3 mobber og chikanerer ansatte, de vil af med, indtil de knækker«

Flere medarbejdere gik til DR-ledelsen for at klage over chefen for P3, som ifølge medarbejderne er både ansvarlig for og årsag til et dårligt arbejdsmiljø i afdelingen. DR-ledelsen lyttede, nikkede og satte så samme chef i spidsen for en trivselsindsats.