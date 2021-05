Amerikanske medier tjente kassen på at dyrke Trump-hadet. Nu kommer problemerne

Under Trump muterede amerikanske medier til politiske bevægelser for at tækkes læsere og seere, og de befinder sig nu i en dødsspiral, som bare vil give mere polarisering i det dybt splittede amerikanske samfund, siger medieforskeren Andrey Mir. Han har skrevet en bog om medierne under og efter Donald Trump.